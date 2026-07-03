Модное кафе в Нижнем Новгороде закрыли после массового отравления сальмонеллезом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде продолжают обсуждать массовое отравление посетителей в одном из модных кафе в центре города. По предварительным данным, причиной вспышки стал сальмонеллез. Рассказываем, что известно о массовом отравлении сальмонеллезом в Нижнем Новгороде на 3 июля 2026.

Массовое отравление сальмонеллезом в Нижнем Новгороде на 3 июля 2026: хронология событий

Первые сигналы от пострадавших начали поступать еще 1 июля. Именно тогда больнице оказались первые посетители кафе. Утром перед экскурсией туда на завтрак зашла целая семья – мама, папа и трехлетний малыш. Муж с женой заказали разные блюда, а малыш предпочел есть из тарелки отца. Вскоре и у папы, и у ребенка возникли странные симптомы – возникли проблемы с желудком, поднялась температура, началось обезвоживание организма. При этом температура практически не сбивалась. Схожие симптомы возникли и у других посетителей, пришедших в тот день в кафе. В обоих случаях посетители заказывали «Завтрак капитана» с подозрительного вида колбаской. Теперь, когда они уже оказались в больнице, они догадались, что колбаса выглядела не вполне свежей. Однако в тот момент никаких сомнений у них не возникло – дорогие интерьеры, хорошие отзывы и конский ценник говорили о респектабельности заведения.

Пострадавшие в массовом отравлении сальмонеллезом в Нижнем Новгороде 3 июля 2026

На данный момент в больнице остаются несколько посетителей кафе, в том числе и трехлетний ребенок. Все они после выписки намерены обратиться в Роспотребнадзор и потребовать тщательной проверки. Тем временем сама владелица кафе отказалась признавать связь между заболеванием посетителей и работой кафе.

Последствия массового отравления сальмонеллезом в Нижнем Новгороде: последние новости на 3 июля 2026

Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора уже начали эпидемиологическое расследование. На месте работают специалисты ведомства.

- В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе начато расследование, - сообщили в Роспотребнадзоре. - В ходе расследования обнаружены нарушения санитарного законодательства. Сейчас деятельность кафе приостановлена.

На данный момент они уже отобрали пробы воды и продуктов, взяли смывы с поверхностей и пробы пищевых продуктов. Все они будут тщательно исследованы. Также специалисты начали обследование персонала кафе. Сейчас ситуация находится на контроль регионального Управления Роспотребнадзора.