Антисанитария и грубые нарушения: Кафе в центре Нижнего Новгорода закрыли после вспышки сальмонеллеза

Кафе в центре Нижнего Новгорода, где посетители заразились сальмонеллезом, работало с нарушениями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Нижегородской области завершил проверку в кафе, где в начале июля произошло массовое отравление посетителей. Специалисты выявили несколько серьезных нарушений, в связи с чем приняли решение приостановить работу заведения на 70 суток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, первые пострадавшие обратились за медицинской помощью ещё 1 июля. Утром в кафе позавтракала семья с трёхлетним ребёнком. Мальчик ел из одной тарелки с отцом, и вскоре обоим резко стало плохо: у них поднялась температура, начались проблемы с желудком и обезвоживание. Их госпитализировали, и уже в больнице выяснилось, что это не просто отравление, а сальмонеллез. Схожие жалобы поступили и от других гостей, посетивших заведение в тот же день. По словам потерпевших, они заказывали «Завтрак капитана», в состав которого входила колбаса сомнительной свежести.

Кафе работало с нарушениями

На массовое отравление сразу же обратил внимание Роспотребнадзор. Заведение закрыли для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Проверка показала, что заведение работало с грубыми нарушениями, которые и привели к массовому отравлению посетителей.

В первую очередь, кафе имело неправильную планировку: сырые продукты, готовая еда, грязная и чистая посуда буквально пересекались друг с другом. Маршруты персонала и посетителей тоже накладывались – повара ходили теми же путями, что и гости, создавая риск загрязнения пищи.

Во-вторых, в заведении вообще не было дезинфицирующих средств. Это значит, что в кафе не проводилась элементарная санитарная обработка.

Последнее нарушение касается организации помывочной зоны. Столовую посуду, из которой едят посетители, мыли в той же самой мойке, что и кухонные кастрюли, сковороды и противни. Это прямое нарушение гигиенических норм, которое многократно повышает риск распространения инфекции.

Будет закрыто 70 суток

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Материалы направили в Нижегородский районный суд, и 8 июля судья принял решение приостановить работу кафе на улице Алексеевской на 70 суток. Этот срок дается владельцу заведения для устранения нарушений.

Постановление суда пока не вступило в законную силу. Однако кафе уже закрыто для посетителей. На онлайн-картах указано, что заведение временно не работает.

Помимо Роспотребнадзора на кафе обратил внимание Следственный комитет Нижегородской области. Из-за отравления было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Специалисты продолжают расследование.