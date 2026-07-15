По документам была кофейня: Вскрылись новые подробности про кафе в центре Нижнего Новгорода, где люди подхватили сальмонеллез

Кухня в кафе изначально не была предназначена для приготовления еды в большом объеме. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале июля в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление туристов в одном из кафе в центре города. Несколько человек попали в больницу, где у них выявили сальмонеллез. Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре, сейчас все пострадавшие уже выписаны из больницы и вернулись к обычной жизни.

– Все они выписаны, все уже здоровы. Некоторые уже поехали отдыхать за рубеж, насколько мы знаем, – рассказала она.

Напомним, несколько человек, включая ребенка, после завтрака в кафе на Алексеевской обратились за медицинской помощью 1 июля. У них появились симптомы отравления: поднялась температура, заболел живот и произошло обезвоживание. Их госпитализировали, и уже в стационаре подтвердился сальмонеллёз. Среди пострадавших, как уточнила Наталья Садыкова, оказались не только нижегородцы, но и гости из Татарстана и Москвы.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты Роспотребнадзора и начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Проверка вскрыла грубые нарушения, которые и привели к вспышке инфекции. В кафе полностью отсутствовали дезинфицирующие средства, сырые продукты, готовая еда, чистая и грязная посуда перемещались по одним маршрутам. Кроме того, столовую посуду, из которой едят гости, мыли в той же самой мойке, что и кухонные кастрюли, сковороды и противни.

По словам Натальи Садыковой, изначально заведение проектировалось и открывалось как кофейня, и его планировка полностью соответствовала санитарным нормам именно для такого формата. Позднее владельцы значительно расширили меню, но кухню под новые задачи не перестроили.

По итогам расследования Роспотребнадзор составил протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, и 8 июля суд постановил приостановить работу кафе на 70 суток. За это время собственник должен устранить все нарушения. Параллельно с административным производством продолжается расследование Следственного комитета: по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.