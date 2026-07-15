Чем дороже бензин, тем ценнее хлеб: Как нехватка топлива может повлиять на стоимость продуктов в Нижегородской области

Продукты питания могут подорожать из-за нехватки топлива Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином остается главной темой в Нижегородской области. Дефицит топлива, повышение цен, многочасовые очереди на заправках продолжаются уже несколько недель. Резонно полагать, что все это может привести к повышению цен в других отраслях. О том, как нехватка топлива может повлиять на стоимость продуктов питания, рассказал заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор экономических наук, профессор Александр Золотов.

Напомним, дефицит топлива на автозаправках Нижегородской области возник еще в конце июня. Чтобы хоть как-то разгрузить станции, в регионе ввели правило чётных и нечётных дней. Автомобили с номерами, начинающимися на чётные цифры теперь могут заправляться только в чётные даты, а с нечётными – в нечётные. Кроме того, на сетевых АЗС введены лимиты: на «Лукойле» за один раз можно заправить не более 40 литров бензина, на «Газпромнефти» и «Татнефти» — до 30 литров. Для дизельного топлива планка выше — до 200 литров в бак.

Ажиотажный спрос на бензин, возникший в Нижегородской области, по мнению Александра Золотова, мог стать причиной его нехватки, даже если топливо поставлялось в прежних объемах. При этом скачок цен на независимых АЗС напрямую может создать давление на цены товаров, перевозимых грузовым транспортом.

– С учетом экстренных мер, принимаемых государством на всех уровнях, топливная проблема теряет остроту. Если эта проблема примет затяжной характер, то это скажется, прежде всего, на тех сферах, которые связаны с перевозками товаров автотранспортом. Это, например, оптовая и розничная торговля. При подорожании дизельного топлива возрасту издержки сельскохозяйственных предприятий, – рассказал Александр Золотов.

Так, из-за роста цен на бензин стоимость продуктов питания может увеличиться на 3% – 15%. Повышение цены топлива на 30% добавит от 1% до 4,5% к стоимости товаров. Но этого может и не произойти, если продавцы захотят сохранить объемы продаж. Кроме того, продавцы могут перейти с автомобильных перевозок на железнодорожные или же перевести автотранспорт на газовое топливо.

– На самом деле управление структурой издержек позволяет нивелировать рост одной составляющей за счет сокращения величины других. Проблемы автотранспорта могут привести к частичному переключения спроса на услуги других видов перевозок, например, железнодорожным транспортом. Не исключены попытки использовать ситуацию для повышения цен на услуги альтернативных перевозчиков.

Отметим, на крупных сетевых заправках Нижнего Новгорода и области цены пока остаются стабильными: 95-й бензин стоит около 70 рублей за литр, 92-й – около 65 рублей, дизельное топливо – порядка 78 рублей за литр.

С начала топливного кризиса франчайзинговые АЗС подняли цены в разы: АИ-95 — до 199 рублей, АИ-92 — до 145 рублей за литр. Нижегородское УФАС зафиксировало необоснованный рост на заправках «ESCO» и «Газпромнефть» — почти в три раза выше обычного. В действиях предпринимателя усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ему выдали предупреждение.

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