Бастрыкин потребовал доклад по делу о пьяном ДТП сына нижегородского миллиардера.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить новый доклад по делу о резонансном ДТП в Нижнем Новгороде, фигурантом которого стал 21-летний Сергей Корнилов – сын нижегородского миллиардера. История вновь прозвучала в эфире федерального телеканала, где обсуждалось, насколько мягкой оказалась избранная ему мера пресечения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. По данным правоохранителей, молодой человек за рулем жёлтого кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу, протаранил две машины и врезался в бордюр. После ДТП он опубликовал в соцсетях фото на фоне разбитой иномарки с подписью: «Мажоры не умирают», что вызвало широкий общественный резонанс.

Сразу после аварии на Корнилова составили несколько административных протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу. Позже были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и небезопасном вождении. Дело о небезопасном вождении находится в ведении МВД - именно по делу вчера избиралась мера пресечения в суде. Запрет определенных действий и управления автомобилем журналисты посчитали слишком мягким наказанием.

В дело вмешался Бастрыкин - он поручил доложить ему о работе по данному вопросу. Как объяснили в СК, уголовное дело о хулиганстве, которое ранее возбудили комитет, было отменено надзорным ведомством. И эту отмену следователи сейчас обжалуют.

Сейчас следователи инициировали вопрос о передаче материалов из МВД в производство СК. Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления СК Айрату Ахметшину представить доклад по обстоятельствам дела и доводам, прозвучавшим в телесюжете.