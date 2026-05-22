Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Ситуация с 21-летним Сергеем Корниловым, сыном погибшего миллиардера и гендиректором компании «Луидор», перешла под прямой контроль Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области. В ведомстве заявили, что резонансное ДТП с его участием не останется без последствий – молодому человеку грозит длительное лишение прав и денежный штраф.

Напомним, днём 20 мая Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде, спровоцировав тройное столкновение с Kia и Nissan, после чего врезался в бордюр. Пострадавших не было, но сам водитель повёл себя вызывающе: сразу после аварии он фотографировался на фоне искореженного капота и публиковал видео со словами: «Мажоры не умирают, любые аварии нам до ***», а нижегородцев, критиковавших его, называл «нищетой». Спустя сутки Корнилова обнаружили в одном из ресторанов в центре города в состоянии алкогольного опьянения. Он уснул прямо на диване, и оттуда его под руки выводили друзья.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на виновника аварии четыре протокола по статьям об отказе от освидетельствования, за отсутствие страховки, порчу городского имущества и за нарушение ПДД. Всего же в «коллекции» Корнилова 161 административный материал на общую сумму 719 000 рублей, из них 51 протокол – за систематическую неуплату штрафов в установленный срок.

После всего произошедшего и широкого общественного резонанса Госавтоинспекция намерена привлечь Сергея Корнилова к ответственности по всей строгости закона. Ему грозит лишение прав до 2,5 лет, а также штраф в размере 55 тысяч рублей.

– В дальнейшем, в случае признания лица виновным, для возврата водительского удостоверения ему предстоит пройти медицинскую комиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения, – отметили в ведомстве.