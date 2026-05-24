Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 мая 2026 8:55

На сына нижегородского миллиардера завели уголовное дело после скандального ДТП

Ход расследования теперь под личным контролем Александра Бастрыкина
Анжелика ЮДИЧЕВА
На сына нижегородского миллиардера завели уголовное дело после скандального ДТП

На сына нижегородского миллиардера завели уголовное дело после скандального ДТП

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В деле сына нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП и цинично комментировавшего это в соцсетях, наступил новый поворот. На молодого мажора завели уголовное дело, и теперь ход его расследования контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Напомним, скандал разгорелся 20 мая. Нетрезвый наследник многомиллионного состояния на желтом кабриолете Mercedes вылетел на «встречку» на Похвалинском съезде. На скорости он протаранил Kia и Nissan, после чего въехал в бордюр. К счастью, никто не пострадал.

Сама по себе авария вряд ли прогремела бы на всю страну, но Корнилов сделал из нее публичное представление. Он снимал себя на фоне искореженного авто и выкладывал видео, где говорил, что «мажоры не умирают» ,а недовольных нижегородцев окрестил «нищетой». На следующий день его, снова пьяного, выводили под руки из ресторана в центре города.

После происшествия полицейские составили на Корнилова четыре протокола. Но это лишь малая часть его послужного списка: с 2025 года за ним числится 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. Госавтоинспекция уже предупредила, что парню грозит лишение прав на срок до 2,5 лет и штраф в 55 тысяч рублей.

Тем временем к истории подключился и Следственный комитет. Глава ведомства поручил руководителю нижегородского СУ Айрату Ахметшину представить доклад обо всех обстоятельствах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.