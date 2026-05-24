На сына нижегородского миллиардера завели уголовное дело после скандального ДТП Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В деле сына нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП и цинично комментировавшего это в соцсетях, наступил новый поворот. На молодого мажора завели уголовное дело, и теперь ход его расследования контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Напомним, скандал разгорелся 20 мая. Нетрезвый наследник многомиллионного состояния на желтом кабриолете Mercedes вылетел на «встречку» на Похвалинском съезде. На скорости он протаранил Kia и Nissan, после чего въехал в бордюр. К счастью, никто не пострадал.

Сама по себе авария вряд ли прогремела бы на всю страну, но Корнилов сделал из нее публичное представление. Он снимал себя на фоне искореженного авто и выкладывал видео, где говорил, что «мажоры не умирают» ,а недовольных нижегородцев окрестил «нищетой». На следующий день его, снова пьяного, выводили под руки из ресторана в центре города.

После происшествия полицейские составили на Корнилова четыре протокола. Но это лишь малая часть его послужного списка: с 2025 года за ним числится 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. Госавтоинспекция уже предупредила, что парню грозит лишение прав на срок до 2,5 лет и штраф в 55 тысяч рублей.

Тем временем к истории подключился и Следственный комитет. Глава ведомства поручил руководителю нижегородского СУ Айрату Ахметшину представить доклад обо всех обстоятельствах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.