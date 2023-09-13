Попалась на махинациях с беженцами: Нижегородского экс-министра соцполитики Исаеву обвинили в ещё одной взятке

Передача денег из рук в руки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ещё одно уголовное дело, уже второе по счёту, завели на бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву. Женщина вновь подозревается во взяточничестве в значительном размере. На время расследования суд постановил отправить её под домашний арест.

– С занимаемой должности она уволена, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Как предполагает следствие, в 2023 году Наталья Исаева занималась махинациями по поводу размещения беженцев. Так, от собственника загородного клуба чиновница получила взятку в 100 тысяч рублей, чтобы успешно согласовать перевод пункта временного размещения беженцев для постоянного проживания в другой пункт, также принадлежащий бизнесмену.

Напомним, что весной экс-министр соцполитики региона была задержана по подозрению в получении взятки. Правда, тогда она обвинялась в получении крупной суммы денег от директора одного из детских домов для детей инвалидов.

За несколько недель до задержания Наталья Исаева написала заявление на увольнение, а 26 апреля со своим визитом к ней наведались сотрудники ФСБ.

Тем временем пост министра социальной политики в Нижегородской области занял Игорь Седых. Он является директором АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» и депутатом Законодательного собрания.