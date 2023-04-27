Нижегородского экс-министра Наталью Исаеву задержали за взятку

Нижегородского экс-министр Наталью Исаеву задержали за взятку
Фото: Олег ЗОЛОТО
Нижегородского экс-министра соцполитики Наталью Исаеву задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».
-Наталью Исаеву подозревают в получении взятки в особо крупном размере от своего подчиненного - директора одного из детских домов для детей инвалидов, - говорится в сообщении.
Подробности пока неизвестны, информации от СУ СК России по Нижегородской области не поступало.
Напомним, что две недели назад Наталья Исаева написала заявление на увольнение, а 26 апреля со своим визитом к ней наведались сотрудники ФСБ.
Ранее сообщалось, что министром социальной политики в Нижегородской области станет Игорь Седых