Нижегородского экс-министра Наталью Исаеву задержали за взятку

Нижегородского экс-министр Наталью Исаеву задержали за взятку Фото: Олег ЗОЛОТО

Нижегородского экс-министра соцполитики Наталью Исаеву задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».

-Наталью Исаеву подозревают в получении взятки в особо крупном размере от своего подчиненного - директора одного из детских домов для детей инвалидов, - говорится в сообщении.

Подробности пока неизвестны, информации от СУ СК России по Нижегородской области не поступало.

Напомним, что две недели назад Наталья Исаева написала заявление на увольнение, а 26 апреля со своим визитом к ней наведались сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что министром социальной политики в Нижегородской области станет Игорь Седых