Игорь Седых возглавит министерство социальной политики Нижегородской области. Фото: сайт ЗСНО

Депутат Игорь Седых будет назначен министром социальной политики Нижегородской области. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Исаева, которая возглавляет министерство последние полтора года, покидает этот пост 26 апреля – в среду у нее последний рабочий день. Как уточнили в правительстве, она уволилась «в связи с личными обстоятельствами».

- Новым министром социальной политики планируется назначить директора АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», депутата Законодательного собрания Игоря Седых. Он уже написал заявление о прекращении депутатских полномочий с 27 апреля и оформляет документы для назначения на должность в правительстве области, - рассказали в областной администрации.