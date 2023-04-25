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НовостиПолитика25 апреля 2023 13:28

Игорь Седых возглавит министерство социальной политики Нижегородской области

Наталья Исаева покидает эту должность 26 апреля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Игорь Седых возглавит министерство социальной политики Нижегородской области. Фото: сайт ЗСНО

Игорь Седых возглавит министерство социальной политики Нижегородской области. Фото: сайт ЗСНО

Депутат Игорь Седых будет назначен министром социальной политики Нижегородской области. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Исаева, которая возглавляет министерство последние полтора года, покидает этот пост 26 апреля – в среду у нее последний рабочий день. Как уточнили в правительстве, она уволилась «в связи с личными обстоятельствами».

- Новым министром социальной политики планируется назначить директора АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», депутата Законодательного собрания Игоря Седых. Он уже написал заявление о прекращении депутатских полномочий с 27 апреля и оформляет документы для назначения на должность в правительстве области, - рассказали в областной администрации.