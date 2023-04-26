ФСБ нагрянула к нижегородскому министру соцполитики Наталье Исаевой. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники ФСБ наведались к министру социальной политики Нижегородской области Наталье Исаевой. Об этом 26 апреля сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».

Причина визита пока неизвестна, информации о проведении обысков также пока нет. Напомним, что сегодня у Натальи Исаевой последний день работы на посту министра – две недели назад она написала заявление об уходе. Как уточнили в правительстве, она уволилась «в связи с личными обстоятельствами».

- О том, что к ней есть вопросы у силовиков, ходили слухи, но не было конкретики. Возможно, именно это и стало реальной причиной её ухода со своего поста, - пишет политический обозреватель Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что министром социальной политики Нижегородской области будет назначен депутат ЗСНО Игорь Седых.