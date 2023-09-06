«Из больницы сутками не выходил»: Пациенты рассказали о своем лечении у нижегородского онколога, подозреваемого в подмене лекарств

Заведующего отделением обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: из личного архива

В Нижегородской области не утихают разговоры вокруг деятельности сотрудников Семеновской районной больницы. Недавно там произошел громкий скандал — заведующего онкологическим отделением Олега Тюкалова задержали прямо на рабочем месте во время приема пациентов. Онколога вывели из его кабинета в наручниках и под конвоем сопроводили на допрос. Медика подозревают в том, что он подменял лекарственные препараты от рака на более дешевые. А пока ведется расследование по уголовному делу о превышении полномочий, пациенты Тюкалова рассказывают о своем опыте лечения у него.

Жалобы начались три года назад

Случай, из-за которого местная жительница Мария больше не доверяет этому врачу, произошел еще в 2020 году. Отец девушки страдал от онкологического заболевания и очень нуждался в дорогостоящем медикаментозном лечении. При этом Тюкалов, по ее словам, назначать лекарства не спешил:

- Комиссия в Нижнем Новгороде назначила дорогостоящие лечение, а он через два дня отказал отцу с матерью. Я приехала к нему сама, так он со мной матом разговаривал, мало того даже в карте у отца назначил недорогой препарат. На мой вопрос: «Где же рецепт хотя бы на ваше назначение?», он мне ответил, что все равно ничего не поможет. В итоге отца не стало через два месяца. Не дал нам возможности попробовать пролечится.

О еще одном подобном случае «Комсомолке» рассказала девушка по имени Олеся. Собеседница утверждает, что врач не просто не смог, не захотел помочь ее тяжелобольной бабушке:

- Когда у нас случилась такая беда, мы к нему первому обратились. А когда мы узнали, что за каждую химию бабушка давала денег, мы были в шоке. Но уже было поздно. Не давал направления с теми словами, что она уже не жилец. Мы писали жалобу на него, и только потом он дал нам правления. Но в Нижнем нам сказали: уже поздно, последняя стадия.

Рассказов о подобных случаях можно встретить и больше, и каждый считает, что его родственника могли спасти, однако должного расследования по каждому из эпизодов не проводилось. Все заканчивалось реакциями на первые жалобы.

«Врач от Бога»

В целом, мнения по поводу деятельности Тюкалова разделились. Одни считают, что нужно проводить проверки не только в отношении него, но и в отношении других врачей этой больницы. Иные уверены — врач прекрасный, хорошо знает свое дело, и если бы он промышлял чем-то подобным, у его кабинета не толпились бы люди, не носили гостинцы в благодарность за успешно проведенный курс лечения.

- Люди идут на прием к доктору, заискивают, улыбаются, сумки-котомки, пакетики суют. Не все, но большинство. Благодарность так выражают. А потом поливают этого доктора на чем свет стоит. Мы не знаем всей правды, за что его забрали и кому он что назначил или не назначил, - поделилась мнением Мария Л. в сообществе «Семенов в курсе». С ней солидарна и местная жительница Ольга, которая с 2018 года борется со смертельно опасным заболеванием и является постоянной пациенткой этого врача. По ее словам, у этого врача многим еще стоит поучиться, а его вина перед пациентами еще не доказана.

- Олег Викторович очень хороший врач! Жаль, что такая беда с ним произошла. А врач он от Бога! Из больницы сутками не выходил - и в стационаре, и в поликлинике принимал, - добавила к вышесказанному Наталья И.

К слову, Олег Тюкалов отдал медицине 35 лет. В 1988 году он устроился санитаром в Семеновскую ЦРБ и до последнего времени там работал. Естественно, у жителей региона такой опытный врач был на хорошем счету. Сам Тюкалов высказывался о том, как ему важно доверие пациентов.

Напомним, в настоящее время принято решение поместить Олега Тюкалова под стражу. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Ведется расследование уголовного дела.

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