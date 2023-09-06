Разбавлял лекарства физраствором: нижегородского онколога подозревают в подмене препаратов для смертельно больных пациентов

Олега Тюкалова задержали прямо во время приема. Фото: принтскрин видео.

Медицинский скандал в Нижегородской области: в Семенове задержали заведующего онкологического отделения районной больницы Олега Тюкалова. Специалиста вывели из его кабинета под руки и усадили в машину в прямо во время приема. На запястьях врача сверкали наручники. С десяток пациентов провожали его из отделения удивленными взглядами, а весь процесс снимался на видео.

Врача подозревают в том, что он, пользуясь своим положением, мог подменить лекарства неизлечимо больным людям. По версии следствия, в период с ноября 2022 по июль 2023 года он давал указания медсестрам колоть пациентам физраствор вместо дорогих лекарств, либо уменьшая их дозировку. Тем самым люди лишались шанса на спасение.

- Противоправные действия обвиняемого пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России и Министерства здравоохранения по региону. В настоящее время обвиняемый задержан, - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На Тюкалова завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время следователи собирают доказательства его вины.

В региональном министерстве здравоохранения корреспонденту «КП-Нижний Новгород» отказались комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что этот вопрос находится не в их компетенции.

К слову, Олег Тюкалов хорошо известен в Нижегородской области. Перед широкими массами у него сложился имидж опытного врача и профессионала своего дела. Тюкалов окончил Нижегородский медицинский институт имени Кирова по специальности «Педиатрия» и уже более 30-ти лет работает в Семеновской ЦРБ. Имеет высшую категорию по направлениям «Онкология» и «Эндоскопия».

– Самое главное, чтобы пациент доверял своему врачу. Тогда он вовремя проходит все необходимые обследования, сдает анализы. Благодаря этому болезнь удается выявить на ранних стадиях, а значит, спасти жизнь пациента, - отмечал специалист в своих интервью.

По иронии судьбы, как утверждают местные, именно доверие сыграло злую шутку с некоторыми из его пациентов. Онкобольные, которые наблюдались у Тюкалова, до последнего надеялись, что для их спасения делается все возможное. Так, местная жительница Олеся в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород» призналась, что знала этого врача и доверяла ему, но в определенный момент сильно разочаровалась. Ее бабушке поставили тяжелый диагноз, а специалист, со слов девушки, быстро решил, что пенсионерка обречена:

- Когда у нас случилась такая беда, мы к нему первому обратились. А когда мы узнали, что за каждую химию бабушка давала денег, мы были в шоке. Но уже было поздно. Не давал направления с теми словами, что она уже не жилец. Мы писали жалобу на него, и только потом он дал нам правления. Но в Нижнем нам сказали: уже поздно, последняя стадия.

Еще одна шокирующая своими подробностями история произошла с Марией Г. в 2020 году. Ее отец нуждался в дорогостоящем лечении, но так его и не получил:

- Комиссия в Нижнем Новгороде назначила дорогостоящие лечение, а он (Тюкалов) через два дня отказал отцу с матерью. Я приехала к нему сама, так он со мной матом разговаривал, мало того даже в карте у отца назначил недорогой препарат. На мой вопрос: «Где же рецепт хотя бы на ваше назначение?», он мне ответил, что все равно ничего не поможет. В итоге отца не стало через два месяца. Не дал нам возможности попробовать пролечится.

Нижегородка подозревает, что неиспользованные препараты врач вместе с медсестрой мог продавать на черном рынке. По другой версии, лекарства могли разбавлять для того, чтобы их хватило всем больным. При этом вина врача еще не доказана. Ведется расследование уголовного дела.