Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2023 10:00

Разбавлял лекарства физраствором: нижегородского онколога подозревают в подмене препаратов для смертельно больных пациентов

Врач-онколог Семеновской ЦРБ задержан по подозрению в подмене лекарств
Иван АЛЕКСЕЕВ
Олега Тюкалова задержали прямо во время приема.

Олега Тюкалова задержали прямо во время приема.

Фото: принтскрин видео.

Медицинский скандал в Нижегородской области: в Семенове задержали заведующего онкологического отделения районной больницы Олега Тюкалова. Специалиста вывели из его кабинета под руки и усадили в машину в прямо во время приема. На запястьях врача сверкали наручники. С десяток пациентов провожали его из отделения удивленными взглядами, а весь процесс снимался на видео.

Врача подозревают в том, что он, пользуясь своим положением, мог подменить лекарства неизлечимо больным людям. По версии следствия, в период с ноября 2022 по июль 2023 года он давал указания медсестрам колоть пациентам физраствор вместо дорогих лекарств, либо уменьшая их дозировку. Тем самым люди лишались шанса на спасение.

- Противоправные действия обвиняемого пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России и Министерства здравоохранения по региону. В настоящее время обвиняемый задержан, - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На Тюкалова завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время следователи собирают доказательства его вины.

В региональном министерстве здравоохранения корреспонденту «КП-Нижний Новгород» отказались комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что этот вопрос находится не в их компетенции.

К слову, Олег Тюкалов хорошо известен в Нижегородской области. Перед широкими массами у него сложился имидж опытного врача и профессионала своего дела. Тюкалов окончил Нижегородский медицинский институт имени Кирова по специальности «Педиатрия» и уже более 30-ти лет работает в Семеновской ЦРБ. Имеет высшую категорию по направлениям «Онкология» и «Эндоскопия».

– Самое главное, чтобы пациент доверял своему врачу. Тогда он вовремя проходит все необходимые обследования, сдает анализы. Благодаря этому болезнь удается выявить на ранних стадиях, а значит, спасти жизнь пациента, - отмечал специалист в своих интервью.

По иронии судьбы, как утверждают местные, именно доверие сыграло злую шутку с некоторыми из его пациентов. Онкобольные, которые наблюдались у Тюкалова, до последнего надеялись, что для их спасения делается все возможное. Так, местная жительница Олеся в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород» призналась, что знала этого врача и доверяла ему, но в определенный момент сильно разочаровалась. Ее бабушке поставили тяжелый диагноз, а специалист, со слов девушки, быстро решил, что пенсионерка обречена:

- Когда у нас случилась такая беда, мы к нему первому обратились. А когда мы узнали, что за каждую химию бабушка давала денег, мы были в шоке. Но уже было поздно. Не давал направления с теми словами, что она уже не жилец. Мы писали жалобу на него, и только потом он дал нам правления. Но в Нижнем нам сказали: уже поздно, последняя стадия.

Еще одна шокирующая своими подробностями история произошла с Марией Г. в 2020 году. Ее отец нуждался в дорогостоящем лечении, но так его и не получил:

- Комиссия в Нижнем Новгороде назначила дорогостоящие лечение, а он (Тюкалов) через два дня отказал отцу с матерью. Я приехала к нему сама, так он со мной матом разговаривал, мало того даже в карте у отца назначил недорогой препарат. На мой вопрос: «Где же рецепт хотя бы на ваше назначение?», он мне ответил, что все равно ничего не поможет. В итоге отца не стало через два месяца. Не дал нам возможности попробовать пролечится.

Нижегородка подозревает, что неиспользованные препараты врач вместе с медсестрой мог продавать на черном рынке. По другой версии, лекарства могли разбавлять для того, чтобы их хватило всем больным. При этом вина врача еще не доказана. Ведется расследование уголовного дела.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ