Олег Тюкалов 35 лет проработал в сфере медицины. Фото: из личного архива

В Нижегородской области задержали заведующего онкологическим отделением Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, последние несколько месяцев он давал указания медсестрам, чтобы те вкалывали пациентам физраствор, либо разбавляли им лекарства от онкологии. В настоящее время следователи ищут доказательства его вины.

Олег Тюкалов — медик с 35-летним стажем. В 1988 году он начал работать в районной больнице санитаром, а в 1995 окончил Нижегородский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Кроме того, в 1996 году прошел интернатуру в Нижегородской государственной медицинской академии по специальности «Детская хирургия». Имеет высшую категорию по направлениям «Онкология» и «Эндоскопия». Основным местом его работы долгое время является районная больница города Семенов. Онкологический центр при больнице, которым заведует Тюкалов, обслуживает сразу несколько районов - Семеновский, Воскресенский, Варнавинский и Краснобаковский. На территории этих районов прописано, в общей сложности, порядка 100 тысяч человек. Неудивительно, что у кабинета врача-онколога регулярно собираются длинные очереди, а запись к нему заполнена вплоть до 18 сентября.

Сам врач в одном из интервью признавался, что для него очень важно доверие его пациентов:

– Самое главное, чтобы пациент доверял своему врачу. Тогда он вовремя проходит все необходимые обследования, сдает анализы. Благодаря этому болезнь удается выявить на ранних стадиях, а значит, спасти жизнь пациента.

В настоящее время на Тюкалова завели уголовное дело. Следователи собирают доказательства его вины. Судя по всему, пациентам онкологического отделения придется отменить свои визиты и записаться к другому врачу.

К слову, мнения пациентов по поводу работы врача-онколога разделились. Одни считают, что это врач от Бога, другие уверены, что он мог бы сделать больше для их больных родственников.