Задержанного онколога Семеновской ЦРБ поместили под стражу

Врача-онколога подозревают в превышении должностных полномочий. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Заведующего онкологическим отделением Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как следует из сообщения, 6 сентября, суд, согласившись с позицией следователя, принял решение поместить обвиняемого под стражу.

Напомним, на Тюкалова завели уголовное дело. Врача-онколога с 35-летним стажем заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следователей с ноября 2022 по июль 2023 года завотделением давал указания медсестрам колоть пациентам физраствор, либо разбавлять им препараты от онкозаболеваний. Врача задержали прямо во время приема пациентов. В настоящее время следователи ищут доказательства его вины.