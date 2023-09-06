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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 13:02

Задержанного онколога Семеновской ЦРБ поместили под стражу

Онколога из Семенова Олега Тюкалова обвиняют в подмене лекарств
Иван АЛЕКСЕЕВ
Врача-онколога подозревают в превышении должностных полномочий.

Врача-онколога подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Заведующего онкологическим отделением Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как следует из сообщения, 6 сентября, суд, согласившись с позицией следователя, принял решение поместить обвиняемого под стражу.

Напомним, на Тюкалова завели уголовное дело. Врача-онколога с 35-летним стажем заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следователей с ноября 2022 по июль 2023 года завотделением давал указания медсестрам колоть пациентам физраствор, либо разбавлять им препараты от онкозаболеваний. Врача задержали прямо во время приема пациентов. В настоящее время следователи ищут доказательства его вины.