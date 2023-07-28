Синие собаки, зеленые коты: цветные животные вновь появились в Нижегородской области

Синие псы и зеленый кот теперь бегают в Богородском районе. Фото: "Типично в Нижнем", Наталья Волкова

Синие собаки вновь появились в Нижегородской области. 27 июля у сетевого магазина в поселке Буревестник местные жители вновь заметили животное диковинного цвета. Молодая кормящая сука подошла к мирно беседующей компании и села рядом, вероятно, ожидая ласки или угощений. Происходящее попало на видео и мгновенно распространилось по соцсетям.

Синюю собаку заметили у магазина в поселке Буревестник. Фото: "Типично в Нижнем"

- Синие собаки? Да уже неделю тут гуляют. Я особенно не обращала внимания, но местные пару собак точно видели. Извалялись где-то и прибежали к нам. У них же не спросишь, откуда они, - рассказала Ксения, работница салона красоты, расположенного в том же здании.

Но и это еще не все. В самом Богородске по улице Свердлова гуляет зеленый кот. Местная жительница Наталья его периодически подкармливает.

- Он ничей, ходит к нам кушать, мы его периодически лечим, планируем кастрировать. За два года он уже второй раз такой нарядный. Думаем, где-то лежбище себе нашел, - рассказала собеседница «Комсомолки».

В Богородске на улице Свердлова живет зеленый кот. Фото: Наталья Волкова.

Напомним, своими цветными животными Нижегородская область прославилась еще в 2021 году. Дворняги пробрались на территорию завода «Оргстекло» в городе химиков и покрасились Берлинской лазурью. Сначала за смурфдогов сильно переживали, ведь краска могла оказаться токсичной. Узнав о случившемся больше, нижегородцы стали клепать мемы и сочинять стихи про пушистых «аватаров». В итоге история благополучно разрешилась и синих собак пристроили охранять гаражи дзержинской администрации.

Некоторые пользователи в соцсетях предполагают, что эти две истории связаны — собака покрасила шерсть на том же предприятии, а затем пробежала по Стригинскому мосту до Буревестника. То есть, ее маршрут составил около 21 километра. Такое расстояние дворняга вполне может проделать за день. С другой стороны, поблизости есть и другие предприятия, где можно найти синий краситель.

- Теоретически собаки могли покраситься где-нибудь на частном предприятии в Богородске. Там есть кожевенные предприятия, где могут храниться остатки хромового спила, - рассказал знаток экологии, активист межрегионального Союза «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов. «КП-Нижний Новгород» направила запрос в региональное правительство с целью выяснить, где и при каких обстоятельствах животные могли окрасить шерсть, вредно ли это для животных и какие меры будут предприняты, чтобы подобные случаи не повторялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Желтых кошек обнаружили на улицах Нижнего Новгорода

Хвостатые «лимончики» прогулялись по улице Должанской (подробности)

Пришла весна, коты пожелтели:

активист назвал вероятную причину появления «лимонных кошек» под Нижним Новгородом (подробности)

Розовая собака из Дзержинска оказалась фейком

Мэрия города предоставила доказательства, что все собаки, обитающие у проходной, имеют естественный окрас (подробности)