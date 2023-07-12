«Плавал в подвале лицом вниз»: Знакомые рассказали подробности трагедии в Выксе, где током убило подростка и его отца

В подвале этого дома и были обнаружены тела отца и его 14-летнего сына. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Обрушившиеся на Нижегородскую область ливни и потоп не только доставили нижегородцам многочисленные неудобства, но и привели к настоящей трагедии – в Выксе в собственном доме убило током мужчину и его 14-летнего сына.

10 июля 14-летний Ваня (имя героя изменено – прим. ред.)остался один дома со своей маленькой сестренкой. Пока родители были на работе, за окном начался сильный дождь. Вода прибывала так быстро, что вскоре стало подтапливать подвал. Увидев, как прибывает вода подросток решил спуститься и посмотреть, что там творится. По всей вероятности, в подвале находились какие-то бытовые приборы, потому что мальчика мгновенно убило током.

- Сестренка даже не поняла, что он умер, - рассказывают знакомые семьи. – Увидев, что с ним что-то неладное, она позвонила родителям и сказала, что он плавает лицом вниз. Вскоре приехал отец и спустился в подвал, чтобы достать его. И тут же тоже умер.

Приехавшая домой мать обнаружила только два трупа. Вскоре на место трагедии приехали и следователи. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Днем 10 июля в подвале частного дома в Выксе были обнаружены тела 14-летнего подростка и его 38-летнего отца, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали следователи. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Чтобы установить причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи полагают, что отца и сына убило током.

Случившееся стало настоящим шоком для всех знакомых семьи. Многие хорошо знали Ванечку и его отца.

- Это очень хорошая семья, - рассказывают знакомые. – Сам мальчик очень спокойный, дружелюбный, добрый! Таким его и запомним…Мальчик хорошо учился в школе, увлекался квадроциклами.

Стоит отметить, что из-за дождя в тот день оказался подтоплен не только этот дом, но и многие другие здания. Одних только больниц в регионе было залито больше десяти штук. К счастью, на их работу это серьезно не повлияло. О многочисленных подтоплениях в социальных сетях рассказывали и жители Нижнего Новгорода. С последствиями потопа коммунальщики борются до сих пор.

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