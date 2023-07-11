Уголовное дело завели после гибели 14-летнего подростка и его отца в подвале дома в Выксе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело завели после гибели мужчины и его 14-летнего сына в подвале частного дома в Выксе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Как отмечается, тела 14-летнего подростка и его 38-летнего отца нашли 10 июля днем. Они находились в подвале дома по улице Крупской. Следователи СК осмотрели тела погибших, телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Для выяснения причин произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, смерть потерпевших могла наступить в результате поражения электрическим током. В настоящий момент уголовное дело завели по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Напомним, ранее стало известно, что уголовное дело завели из-за гибели двухлетнего ребенка в детской больнице №1 Приокского района Нижнего Новгорода.