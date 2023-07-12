КамАЗ собрал «паровоз» из 8 машин под Нижним Новгородом: один человек погиб, трое пострадали

Авария произошла на участке, где идет ремонт дороги. Фото: принтскрин видео.

Восемь транспортных средств столкнулось в Воротынском районе утром 12 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в 9:20 на 550 километре автодороги Москва-Уфа в районе ремонтируемого участка дороги, на котором временно включен реверс.

ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Автомобиль КамАЗ совершил столкновение с задней частью автомобиля «Ман». В свою очередь это спровоцировало последовательное столкновение автомобилей Mitsubishi Fuso, «ГАЗон NEXT», «Мазда», «Хендай», ГАЗель, «Киа», - объяснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом собрался целый «паровоз» из 7 крупногабаритных автомобилей и одной легковушки.

В результате столкнулись несколько грузовиков и легковушка. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительной информации, в этой аварии пострадали 4 человека. Трое пострадавших мужчин находились в КамАЗе и «Митцубиси». Кроме того, медицинская помощь потребовалась женщине, находившейся на пассажирском сидении «Мазды». Детей среди пострадавших нет.

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале дал более подробную информацию о пострадавших, а также сообщил, что один из них скончался.

- Мужчине водителю фуры (~50 лет), доставленному в приемный покой Воротынской ЦРБ в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали эффекта, законстатирована смерть, - написал министр.

Один человек погиб, трое получили травмы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На месте ДТП работают три бригады скорой медицинской помощи Воротынской ЦРБ, а также сотрудники дорожной полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

На месте ДТП работают экстренные службы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», на участке, где произошла авария, образовалась автомобильная пробка.

На месте аварии образовалась пробка. Фото: Яндекс.Пробки

- Сотрудники Госавтоинспекции работают над организацией объезда места ДТП для участников дорожного движения и деблокацией участка дороги, - добавили в полиции.

Отметим, участок трассы в Воротынском районе в целом считается аварийным. В июне 2023 года неподалеку от этого места произошла страшная авария, в которой погибли пять человек, в том числе трое маленьких детей.

Кроме того, в мае на ремонтируемом участке этой дороги насмерть разбился мотоциклист.