Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Воротынском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Три человека, пострадавшие массовом ДТП в Нижегородской области, остаются в больнице, один человек скончался. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, страшная авария произошла на трассе М-7 в Воротынском районе 1тром 12 июля. Там столкнулись сразу восемь машин, среди которых грузовики, фуры и легковушки. В больницу были доставлены четыре человека, один из них скончался, несмотря на усилия врачей.

- Водитель фуры был доставлен в Воротынскую ЦРБ в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали эффекта. К сожалению, констатирована смерть, - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале. Известно, что погибшему было около 50 лет.

В больницу оставлен 16-летний подросток – уроженец Дагестана. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, а также 42-летняя женщина – уроженка Москвы. Она получила ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Ее один мужчина - 58-летний водитель фуры из Челябинска оказался зажатым в машине, его пришлось доставать спасателям. С закрытым переломом голени и травматическим шоком он доставлен Лысковскую ЦРБ.

- Мужчина стабильный, в сознании, - отметил глава минздрава.