Момент смертельной аварии под Нижним Новгородом, где погибли пять человек, попал на видео

Момент страшной аварии в Воротынском районе Нижегородской области, в которой погибли пять человек, попал на видео. Шокирующие кадры опубликовали сотрудники ГИБДД. Напомним, трагедия произошла ранним утром 3 июня. Автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next.

- На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль газель. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

На кадрах видно, что легковушка спокойно едет по своей полосе, а затем резко съезжает на встречку. Там она и врезается в грузовик. После удара легковушка превратилась в груду металла. Даже вытащить тела погибших и пострадавших был нелегко, все они были зажаты между сиденьями.

Иномарка превратилась в груду металла. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации.

- Сейчас в больнице Воротынского района находится еще одна пострадавшая – 35-летняя женщина, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Она остается в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Работает мультидисциплинарная команда - реаниматологи, хирурги, терапевты, педиатры. Водитель ГАЗели не пострадал.

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