Скончался водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе, скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Мужчине водителю фуры, доставленному в приемный покой Воротынской ЦРБ в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали эффекта. К сожалению, констатирована смерть, - написал министр. Известно, что погибшему было около 50 лет.

Страшная авария произошла в Нижегородской области утром 12 июля: на трассе в Воротынском районе столкнулись сразу восемь машин, среди которых Камаз, фура, несколько грузовиков и легковушки. Кроме погибшего водителя фуры пострадали еще три человека, в том числе 16-летний подросток.