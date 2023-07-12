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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:22

Скончался водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе

На трассе М-7 столкнулись восемь машин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Скончался водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе.

Скончался водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель фуры, пострадавший в массовом ДТП в Воротынском районе, скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Мужчине водителю фуры, доставленному в приемный покой Воротынской ЦРБ в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали эффекта. К сожалению, констатирована смерть, - написал министр. Известно, что погибшему было около 50 лет.

Страшная авария произошла в Нижегородской области утром 12 июля: на трассе в Воротынском районе столкнулись сразу восемь машин, среди которых Камаз, фура, несколько грузовиков и легковушки. Кроме погибшего водителя фуры пострадали еще три человека, в том числе 16-летний подросток.