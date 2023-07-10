Обходные пути для пешеходов сделали на площади Свободы

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде перекрыли. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

8 июля площадь Свободы в Нижнем Новгороде перекрыли из-за масштабной стройки метро. Теперь пешеходы смогут пересечь площадь только по подземным переходам после строительства новой станции «Площадь Свободы». Но для нижегородцев были предусмотрены обходные пути этого участка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

– Если транспорт не сможет пересекать площадь как минимум до осени, то для пешеходов возле стройплощадки оставили открытые участки, – пишут в телеграм-канале.

Так, обойти стройплощадку можно вдоль здания «Росатома» от Ошарской до Варварской, а с противоположной стороны площади – от ТЮЗа до Ванеева и сквера имени 1905 года. Кроме того, на некоторых участках для передвижения были установлены специальные «мостки».

Обходные пути для пешеходов. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

По периметру площади Свободы установлены ограждения и шлагбаумы. 8 июля до начала проливных дождей на участке начали вскрывать асфальт, чтобы приступить к выносу инженерных коммуникаций. Это необходимо, чтобы до наступления холодов завершить основные работы и пустить автомобили по объездной дороге.

Напомним, станцию мелкого заложения «Площадь Свободы» строят в открытом котловане на участке вдоль улицы Максима Горького, где она пересекается с площадью Свободы, улицей Семашко и другими.

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