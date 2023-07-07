Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 8:29

Подземный переход сделают на площади Свободы после строительства метро

В последний раз прогуляться по наземному переходу можно будет 7 июля
Елизавета КОПЫЛОВА
Подземный переход сделают на площади Свободы после строительства метро. Фото: телеграм-канал «Метро НН».

Подземный переход сделают на площади Свободы после строительства метро. Фото: телеграм-канал «Метро НН».

Подземный переход появится на площади Свободы после строительства метро. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

С 8 июля площадь Свободы будет полностью перекрыта для транспорта. Ходить по наземному переходу также будет невозможно. Проезд для общественного транспорта будет закрыт до конца до 2025 года, а после открытия новой станции метро «Площадь Свобода» переход станет уже подземным.

Сегодня можно последний день пересечь наземный переход. Представители Нижегородского метрополитена объявляют конкурс. Нужно сделать селфи в безопасном месте на тротуаре на фоне площади Свободы с хештегом #МетроНН, #нашеновое или #площадьСвободы0707 и опубликовать во ВКонтакте. Авторы лучших фотографий получат призы и будут приглашены на старт тоннелепроходческого щита с Сенной.

Ранее стало известно, что для транспорта будет утверждена новая схема маршрутов. Чтобы уменьшить заторы в центре города, будет оптимизирована схема работы светофоров в границах временного перекрытия движения. Также будут оборудованы новые остановочные пункты.