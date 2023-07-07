Подземный переход сделают на площади Свободы после строительства метро. Фото: телеграм-канал «Метро НН».

Подземный переход появится на площади Свободы после строительства метро. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

С 8 июля площадь Свободы будет полностью перекрыта для транспорта. Ходить по наземному переходу также будет невозможно. Проезд для общественного транспорта будет закрыт до конца до 2025 года, а после открытия новой станции метро «Площадь Свобода» переход станет уже подземным.

Сегодня можно последний день пересечь наземный переход. Представители Нижегородского метрополитена объявляют конкурс. Нужно сделать селфи в безопасном месте на тротуаре на фоне площади Свободы с хештегом #МетроНН, #нашеновое или #площадьСвободы0707 и опубликовать во ВКонтакте. Авторы лучших фотографий получат призы и будут приглашены на старт тоннелепроходческого щита с Сенной.

Ранее стало известно, что для транспорта будет утверждена новая схема маршрутов. Чтобы уменьшить заторы в центре города, будет оптимизирована схема работы светофоров в границах временного перекрытия движения. Также будут оборудованы новые остановочные пункты.