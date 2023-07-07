Площадь Свободы в Нижнем Новгороде перекроют на два года

Площадь Свободы перекроют на два года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде продолжается строительство новых станций метро «Площадь Свободы» и «Оперный театр». Станцию мелкого заложения «Площадь Свободы» строят в открытом котловане на участке вдоль улицы Максима Горького, где она пересекается с площадью Свободы, улицей Семашко и другими.

Строительство метро

Новая станция включает в себя два подземных вестибюля с техническими помещениями, вентиляционными киосками, входными павильонами и подземными переходами. Один вестибюль ведет к выходам на улицы Максима Горького и Ошарскую, к парку Кулибина, ТЮЗу и стадиону «Водник». По второму вестибюлю можно будет пройти к выходам в направлении улиц Максима Горького, Ванеева, Варварской, Семашко, площади Свободы, сквера 1905 года и оперного театра.

Строительство метро продолжается уже несколько месяцев и вот теперь дело дошло непосредственно до площади Свободы. В связи с этим с 8 июля будет прекращено движение транспорта на некоторых улицах. В частности изменения затронут: площадь Свободы, участок на улице Максима Горького (на участке от Ошарской до Ижорской), участок на улице Ошарской, дорогу от площади Свободы до улицы Володарского, а также на участке напротив дома №1 по улице Ванеева. По прилегающим улицам будет организована зона объезда.

Для транспорта будет утверждена новая схема маршрутов. Предполагается, что для личного автотранспорта дорогу откроют осенью, а общественные маршруты продолжат ездить по временным дорогам. Работы будут проводить до конца 2025 года. Для того чтобы уменьшить заторы в центре города, будет оптимизирована схема работы светофоров в границах временного перекрытия движения.

Движение троллейбусов

В связи с перекрытием площади Свободы в движении общественного транспорта будут изменения.Из-за того, что троллейбусы не будут ходить по данному участку, вводится новый автобусный маршрут А-39, который будет следовать по маршруту «Микрорайон Кузнечиха-2 – площадь Минина и Пожарского» он будет проходить по улицам Генерала Ивлиева, Козицкого, Ванеева, Белинского, Ковалихинской, Варварской. Кроме того, в усиленном режиме будут работать автобусы Т-31, Т-34, Т-70, А-41.

Троллейбусные маршруты №9, №13 и №17 перестанут ездить по участку от площади Советской до площади Минина и Пожарского. В результате троллейбусы будут следовать по новым маршрутам:

-троллейбусы №9 будут проезжать по улице Ивлиева – улице Васюнина – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина до площади Горького; в обратном направлении – от площади Горького по проспекту Гагарина – улице Бекетова – улице Ванеева – улице Рокоссовского – улице Ивлиева;

-троллейбусы №17 проследуют по улице Ивлиева – улице Рокоссовского – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина до площади Горького; в обратном направлении – от площади Горького по проспекту Гагарина – улице Бекетова – улице Ванеева – улице Васюнина – улице Ивлиева;

-троллейбусы №13 будут следовать из микрорайона Щербинки-2 по проспекту Гагарина – улице Бекетова – площади Советской – улице Ванеева – улице Рокоссовского – улице Ивлиева – улице Васюнина до остановки «4-й микрорайон»; в обратном направлении – по тому же пути.

КОНКРЕТНО

Как будут ходить автобусы?

- Маршруты автобусов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 пройдут по улице Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской в направлении площади Минина и Пожарского, в обратном направлении – по улице Алексеевской.

- Маршруты автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут проходить от улицы Белинского до Варварской через Ковалихинскую.

- Маршруты автобусов А-16, А-41, Т-34, Т-57 пройдут с улицы Горького на улицу Белинского через Ошарскую.

- Маршруты автобусов А-20 будут совершать левый поворот с улицы Ванеева на улицу Белинского без заезда на площадь Свободы;

- автобусы Т-83 будут ездить в направлении площади Лядова по улице Белинского без заезда на площадь Свободы;

- автобус А-4 прекратит движение до окончания работ, а движение маршрутов А-71 и А-95 будет сокращено до площади Минина и Пожарского.