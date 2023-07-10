Столитровая бочка воды на метр: Синоптик Тишковец рассказал о рекордных ливнях в Нижнем Новгороде

Тропический ливень обрушился на Нижегородскую область 10 июля. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

На Нижегородскую область и Нижний Новгород обрушился настоящий тропический ливень. К такому выводу пришел ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

- Погоды стоят предсказанные - столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный, - рассказал синоптик на своей странице в социальной сети. - В Нижнем Новгороде установлен суточный рекорд осадков для всех месяцев за всю метеоисторию - выпало 78 мм. Прежний рекорд был в 2017 году - 74 мм.

По словам синоптика, в Нижегородской области больше всего осадков выпало в Дзержинске - 80 мм. Выксе - 95 мм, Лыскове - 57 мм, Воскресенском – 52 мм, Семёнове и Красных Баках - 50 мм.

Напомним, ранее мы писали, что судя по всему, этот рекорд не последний. По прогнозу синоптиков, сильный ливень будет продолжаться в Нижнем Новгороде еще несколько суток.

- Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней, другие источники прогнозируют осадки в течение всей недели. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.