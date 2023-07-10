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Общество10 июля 2023 9:47

Столитровая бочка воды на метр: Синоптик Тишковец рассказал о рекордных ливнях в Нижнем Новгороде

Тропический ливень обрушился на Нижегородскую область 10 июля
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Тропический ливень обрушился на Нижегородскую область 10 июля.

Тропический ливень обрушился на Нижегородскую область 10 июля.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

На Нижегородскую область и Нижний Новгород обрушился настоящий тропический ливень. К такому выводу пришел ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

- Погоды стоят предсказанные - столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный, - рассказал синоптик на своей странице в социальной сети. - В Нижнем Новгороде установлен суточный рекорд осадков для всех месяцев за всю метеоисторию - выпало 78 мм. Прежний рекорд был в 2017 году - 74 мм.

По словам синоптика, в Нижегородской области больше всего осадков выпало в Дзержинске - 80 мм. Выксе - 95 мм, Лыскове - 57 мм, Воскресенском – 52 мм, Семёнове и Красных Баках - 50 мм.

Напомним, ранее мы писали, что судя по всему, этот рекорд не последний. По прогнозу синоптиков, сильный ливень будет продолжаться в Нижнем Новгороде еще несколько суток.

- Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней, другие источники прогнозируют осадки в течение всей недели. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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