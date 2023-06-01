Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород 1 июня

Председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня. Об этом сообщает телеграм-канал кремля.

Самолет премьера приземлился в аэропорту им. Чкалова – время полета из столицы в Нижний Новгород занимает всего около часа. У трапа самолета его встречали полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Михаил Мишустин посетит конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит на Нижегородской ярмарке с 31 мая по 2 июня. Ожидается, что председатель Правительства примет участие в пленарном заседании, посвященном цифровой независимости российской промышленности.

Напомним, 29 мая Нижний Новгород посетил министр просвещения Сергей Кравцов. Он принял участие в открытии Всероссийского форума руководителей православных частных школ и гимназий, а также осмотрел ход ремонта в «Нижполиграфе», где ведется создание федерального технопарка среднего профессионального образования, первые лаборатории которого откроются уже в сентябре.