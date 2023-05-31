Конференция «ЦИПР» стартовала в Нижнем Новгороде 31 мая. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» стартовала на Нижегородской ярмарке 31 мая. Она продлится до 2 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главными темами этого года станут цифровая независимость российской промышленности, совершенствование и популяризация российского программного обеспечения. В мероприятиях примут участие чиновники федерального уровня, определяющие цифровую политику страны. В частности, ЦИПР посетит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко - он проведет встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Темой обсуждения с белорусскими партнерам станет сотрудничество в ИТ-сфере.

- Наша задача сегодня – не только показать достижения и опыт Нижегородской области, но и «услышать» опыт других регионов и даже других стран. Свои разработки федеральным и международным партнерам смогут продемонстрировать более 50 нижегородских ИТ-компаний, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В первый день работы ЦИПРа будет подписано несколько важных соглашений: о создании типового регионального имущественного решения на базе единой цифровой платформы «Гостех», а также соглашение по цифровой трансформации туриндустрии региона. Участникам конференции будет также продемонстрирован туристический потенциал Нижегородской области.

Наш корреспондент, находящийся на площадке ЦИПРа, передает, что на Ярмарке очень многолюдно, с самого утра выстроилась огромная очередь из желающих получить бейджи для пропуска на конференцию.

Напомним, в апреле в Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. В рамках первого этапа реализации проекта будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги.