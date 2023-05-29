Министр просвещения Сергей Кравцов прибыл в Нижний Новгород с рабочей поездкой

Министр просвещения Денис Кравцов прибыл в Нижний Новгород с рабочей поездкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения Сергей Кравцов прибыл в Нижний Новгород на открытие Всероссийского форума руководителей православных частных школ и гимназий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

На форуме обсуждали работу православных школ и гимназий в регионе.

- В Нижегородской области существует система православного образования. Работают 11 православных гимназий, одна православная школа и пять православных детских садов. В них обучается более 5 200 человек, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Глеб Никитин, а также представители православных образовательных учреждений примерно из 40 регионов страны и многие другие.

Также на форуме было принято решение создать координационный совет по поддержке православных гимназий при министерстве просвещения.