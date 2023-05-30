Первые лаборатории технопарка откроются в «Нижполиграфе» в сентябре

Часть арендаторов сможет вернуться после ремонта. Фото: Юлия Горшкова

Первые лаборатории федерального технопарка среднего профессионального образования откроются в здании «Нижполиграфа» в сентябре 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего визита в Нижний Новгород 29 мая, информирует пресс-служба регионального правительства.

- Сегодня мы осмотрели ход работ, они идут по плану, в начале сентября планируется открыть первую очередь, чтобы здесь начался процесс подготовки кадров. На мой взгляд, и для Нижегородской области, и в целом для нашей страны, для нашей экономики очень важно, чтобы преподаватели были высококвалифицированными. Уверен, что открытие этого центра в Год педагога и наставника будет знаковым событием в сфере подготовки кадров, — сказал Сергей Кравцов.

Ход ремонта оценил министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Юлия Горшкова

Сейчас на площадке работают около 150 человек, ремонт идет круглосуточно. За прошедшие два месяца были полностью демонтированы конструкции внутри корпусов «Нижполиграфа». Первые лаборатории технопарка позволят повышать квалификацию сварщиков, слесарей, операторов станков с ЧПУ, а также специалистов, связанных с обработкой и синтезом минералов. Обучаться смогут как преподаватели техникумов и колледжей, так и сотрудники предприятий.

- Проект очень масштабный, он предполагает три очереди, включающие в себя весь комплекс «Нижполиграфа» и благоустройство внутреннего пространства. Это будет один из самых ярких объектов, точек притяжения в городе. Здесь создадут не только мастерские для приезжающих на обучение преподавателей, но и открытые пространства для нижегородцев, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Завершить проект планируется в 2025 году. Фото: Юлия Горшкова

Технопарк будет создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на укрепление взаимодействия образовательной системы и реального сектора экономики. Технопарк СПО станет частью проекта «Парк мастеров «Нижполиграф», который создается как Центр обучения, подготовки и развития профессиональных кадров в сфере промышленных, креативных и цифровых индустрий. Ежегодно технопарк будет принимать в своих стенах для повышения квалификации несколько тысяч преподавателей техникумов и колледжей, а также сотрудников предприятий со всей страны.

Здесь появится около 50 учебных лабораторий и производственных площадок, позволяющих получать самые актуальные знания в области металлообрабатывающей промышленности, цифровых и аддитивных технологий, робототехники, электроники, креативных индустрий. Также здесь планируют обустроить гостиницу на 150 мест, которая станет частью технопарка. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

Сейчас внутренние площади освобождены от лишних конструкций. Фото: Юлия Горшкова

Десятки арендаторов, которые ранее располагались в «Нижполиграфе», покинули здание еще в марте. Однако часть из них сможет вернуться после ремонта, поскольку концепция технопарка предполагает сохранение того производственно-креативного кластера, который здесь самоорганизовался. Вероятно, могут остаться мультимедиа-арт-пространство Цех*, центр театрального мастерства, студия инновационных мельтимедиа-технологий Dreamlaser, гончарная мастерская и другие креативные пространства.