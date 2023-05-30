Эксперты рассказали, как предотвратить повторение трагедии в Богородске, где собака загрызла молодую мать двоих детей. Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

В Нижегородской области продолжают обсуждать обстоятельства гибели молодой воспитательницы из Богородска. У некоторых не укладывается в голове, как так вышло, что по сути еще щенок стаффа мертвой хваткой вцепился в горло своей хозяйки. Вцепился так, что разжать челюсти оказалось не под силу крепкому и здоровому главе семейства.

Кинологи и зоопсихологи сходятся во мнении, что стаффордширский терьер — лояльная и абсолютно неконфликтная порода. Однако, как и любой другой собаке, ей необходимо правильное воспитание и ответственное отношение со стороны хозяев. Опытные кинологи и зоопсихологи рассказали «КП-Нижний Новгород», какие действия помогут избежать подобных трагических случаев в будущем.

Спасти молодую женщину не удалось. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так, например, создательница кинологического центра «Собаковод» Елена Рябинина считает, что подобное поведение может наблюдаться у животного с отклонениями.

– Здесь можно сделать вывод, что это либо какое-то генетическое отклонение психики, либо неправильное воспитание, либо плохой уход. Возможно, щенка взяли от заводчиков, у которых содержание не соответствует норме, и непонятно, что там в итоге продали, - заметила она.

Кинолог-зоопсихолог Алексей С. из Санкт-Петербурга уже 25 лет работает со стаффордами, амстаффами и прайтерами. Полагаясь на свой опыт и знания, специалист отметил, что такая вот агрессия по отношению к хозяину не заложена у собаки-стаффорда генетически, и наличие чистой родословной на это не влияет. Намного важнее то, как с ней обращались с момента ее появления на свет.

По словам родственников погибшей, собака жила в будке. Время от времени ее то сажали на привязь, то отпускали гулять по огороду, а еще периодически выгуливали. Поведение хвостатой питомицы ни у кого не вызывало сомнений.

- Ничто не предвещало беды? - переспросил Алексей, - Не бывает так! Скорее всего, к такому поведению привели ошибки в воспитании, неправильное содержание, либо неправильное общение с этой собакой, неправильно установленный контакт. Это может долго копиться и выстрелить в определенный момент. Опять же, такая порода не для содержания на цепи. Если ее посадили на цепь — либо с самого начала с ней были проблемы, либо хозяева недостаточно опытны.

В целом, в последние годы в регионе стали более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Так, по данным благотворительного фонда «Сострадание», ситуация с безнадзорными животными в Нижегородской области стабилизировалась. В регионе ловят по 400 собак в год и этот показатель не меняется уже два года подряд. Хотя в предыдущие годы было от 3 до 5 тысяч собак в год.

КОНКРЕТНО

Кинологи не рекомендуют заводчикам собак следующие действия:

- брать собаку с нарушенной психикой и у сомнительных заводчиков;

- игнорировать неадекватное (нетипичное) поведение животного;

- содержать собаку в не подходящих для нее условиях;

- не заниматься воспитанием щенка, игнорировать особенности породы;

- допускать жестокое обращение с животным.

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