Вцепилась в горло мертвой хваткой: под Нижним Новгородом молодую воспитательницу детсада загрыз стаффорд

У женщины осталось двое маленьких детей. Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Нижегородской области потрясла трагедия, произошедшая с 26-летней жительницей Богородска. Днем 28 мая молодую женщину загрызла собственная собака. Родственники и друзья погибшей до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, подобное никак не могло произойти в такой положительной, порядочной и ответственной семье — Ольга была воспитателем в местном детсаде №5, а ее муж работает фельдшером.

-Собака появилась у них не очень давно. Ничего не предвещало беды. Она [собака] казалась совершенно адекватной. Все сами в недоумении как такое могло произойти и что на нее нашло, что она набросилась на нее, - рассказала «КП-Нижний Новгород» близкая подруга погибшей Анна.

Эта собака — девочка, возраст меньше года, то есть совсем еще щенок. Вероятно, и без родословной. Воспитанием питомицы занимался супруг Ольги Никита. Он ходил с собакой гулять, а Ольга помогала с уходом. Почему собака проявила агрессию к любящим хозяевам — остается загадкой.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, сейчас по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, 28 мая 2023 года в дневное время в доме по улице Герцена города Богородска женщина вышла на придомовую территорию кормить собаку, которая находилась на привязи. Неожиданно животное набросилось на хозяйку, от полученных ранений женщина скончалась, добавили в пресс-службе ведомства.

По информации Телеграм-канала «Нижний 24», собака вовсе не принадлежала супругам, а была взята на передержку. Все случилось моментально, когда супруг отошел попить воды. Услышав, что происходит, он побежал назад. Собака вцепилась в горло женщины мертвой хваткой, разомкнуть челюсти вручную не получалось. Тогда глава семейства взял оружие и застрелил животное.

Вообще, тема агрессивных собак за последние полгода в Богородске поднималась не раз. То на улице Котельникова, то на улице Добролюбова появлялись безнадзорные агрессивные псы, которые держали в страхе местных жителей. В комментариях к этим сообщениям Ольга всегда заступалась за животных, объясняя, что в плохом их поведении виноваты люди.

- Было несколько постов в местных пабликах. Один о том, что периодически убегают два тибетских мастифа и люди боятся по улицам ходить, второй о том, что в районе Добролюбова крупная собака бросается на прохожих. На мой комментарий о том, что рано или поздно найдётся тот кто отравит «милых» собачек, Ольга очень эмоционально ответила что собаки ни в чём не виноваты, что это мы люди виноваты в том что собаки бывают агрессивны, мол получайте то что заслужили! - объяснила корреспонденту «Комсомолки» местная жительница Ксения В.

По ее мнению, собаку могли долго держать на цепи и это привело к агрессии. Тем не менее, близкие погибшей сообщают, что с собакой гуляли регулярно.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства этой трагедии. У погибшей остались двое маленьких детей.

- Малолетние дети остались без матери. Как им это объяснить? Не укладывается в голове… Молодая, уважаемая и любимая воспитательница детского сада трагически погибла сегодня от нападения своей собаки. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим, -написал Сергей Ш. В соцсетях.