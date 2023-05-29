«Эту собаку никто не видел»: Соседи рассказали о трагедии в Богородске, где стаффорд насмерть загрыз молодую мать двоих детей

Соседи рассказали о трагедии в Богородске, где стаффорд насмерть загрыз молодую мать двоих детей. Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

Главной новостью в Нижегородской области остается трагедия в Богородске, где стаффорд насмерть загрыз свою 26-летнюю хозяйку. В результате, без матери остались двое маленьких детей. Напомним, собака набросилась на молодую женщину днем 28 мая.

- Женщина вышла во двор частного дома, чтобы накормить сидевшую на привязи собаку, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Неожиданно собака набросилась на хозяйку. От полученных ранений женщина скончалась.

Как вскоре стало известно, супруг девушки пытался оттащить от нее разъяренную собаку, но не сумел. Она разжала челюсти, лишь когда в нее выпустили несколько пуль из ружья. К сожалению, спасти раненую хозяйку уже не удалось.

Ни друзья, ни соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. В частный дом в Богородске семья переехала три года назад. И за это время никаких инцидентов в доме не было. Сама 26-летняя Ольга работала воспитателем в детском саду, а муж – фельдшером в местной больнице. В семье подрастало двое детей: старшая девочка уже ходит в начальную школу, а маленькому сынишке нет и двух лет.

- Это очень хорошая и позитивная семья, - рассказывает подруга семьи Анна Л. – Оля - педагог, посвящала все свое время семье и развитию детей. Дочка у них очень талантливая. А Никита самый классный папа и муж. О том, что у них есть собака да еще такой породы, мы и не знали. Никто в разговорах про нее не упоминал: ни сама Ольга, ни дочка, ни родители.

Все свое время Ольга посвящала семье. Фото: с личной страницы в соцсети.

Страница Ольги в социальных сетях изобилует семейными фотографиями: вот они с детьми на отдыхе, вот на семейной фотосессии. Однако ни на одной из фотографий стаффорда нет. О том, что в доме живет собака, не знали и соседи семьи. Никто ни разу не видел, чтобы ее кто-то выгуливал.

- Мы и не знали, что у них есть собака – ее никто не видел, - признается соседка Виктория Степановна (имя героини изменено – прим. ред.) – Ни шума, ни лая мы никогда не слышали. Честно говоря, мы даже выстрела этого не слышали. Только когда подъехали скорая помощь и полиция, мы поняли, что что-то случилось. Вскоре уже нам рассказали, что там такая беда. Очень жалко ее, конечно! Очень хорошая она была – всегда поздоровается, ответит по-доброму!

По словам родственников, собака у них появилась чуть больше года назад. В дом ее не пускали, она жила в будке на огороде.

- Она и на цепи сидела, и волей по огороду гуляла, - рассказал «КП-Нижний Новгород» дядя погибшей девушки. – Никакой зоозащитницей она не была. Это их первая собака, которую они завели. Никаких проблем с ней не было – Ольга никогда она не жаловалась ни на агрессию с ее стороны, ни на какие-то инциденты. У них еще рыжий кот дома есть.

Теперь в доме остался только рыжий кот. ФОТО: Иван Алексеев.

Вообще, тема агрессивных собак за последние полгода в Богородске поднималась не раз. Правда, прежде это всегда были бездомные псы. Что могло заставить наброситься на хозяйку домашнюю любимицу, до сих пор непонятно.

– Здесь можно сделать вывод, что это либо какое-то генетическое отклонение психики, либо неправильное воспитание, либо плохой уход. Возможно, щенка взяли от заводчиков, у которых содержание не соответствует норме, и непонятно, что там в итоге продали, – полагает создательница кинологического центра «Собаковод» Елена Рябинина. – А, учитывая какие профессии у погибшей и её мужа, мне кажется, воспитание собаки должно было быть нормальное, поэтому, возможно, могли быть отклонения в психике.

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