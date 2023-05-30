Домашние питомцы кусают в два раза чаще: Опубликована статистика нападений животных после трагедии в Богородске, где стаффорд загрыз молодую мать двоих детей

Госветнадзор: Домашние животные в Нижегородской области кусают людей в два раза чаще, чем бездомные. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижегородской области продолжают обсуждать трагедию в Богородске, где стаффорд загрыз насмерть молодую мать двоих детей. Напомним, собака набросилась на свою хозяйку днем 28 мая, когда та вынесла ей корм.

- Женщина вышла во двор частного дома, чтобы накормить сидевшую на привязи собаку, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Неожиданно собака набросилась на хозяйку. От полученных ранений женщина скончалась.

Как вскоре стало известно, супруг девушки пытался оттащить от нее разъяренную собаку, но не сумел. Она разжала челюсти, лишь когда в нее выпустили несколько пуль из ружья. К сожалению, спасти раненую хозяйку уже не удалось.

Вопреки многочисленным слухам, собака эта была домашней. В семье она прожила больше года и была взята совсем маленьким щенком. После случившейся трагедии, в комитете ветеринарии Нижегородской области вспомнили и другие случаи нападения животных на людей. Как оказалось, домашние питомцы кусают нижегородцев в два раза чаще, чем бездомные собаки и кошки.

- С начала 2023 года в Нижегородской области зафиксирован 731 случай укуса животными, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в ведомстве. – Из них 227 случаев связано с безнадзорными собаками и кошками, 7 случаев – с дикими животными и почти 500 случаев с домашними.

Несмотря на большой резонанс, подобных случаев с каждым годом становится все меньше. По данным статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество укусов людей животными снизилось почти вдвое.

- На текущую дату в прошлом году было зафиксировано около 1300 случаев, - напомнили в региональном комитете. – В частности, 410 случаев были связаны с безнадзорными животными, 875 – с домашними и 12 с дикими.

Тем временем нижегородские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии в Богородске. Ими начата доследственная проверка.

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