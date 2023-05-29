Ремонт Стригинского моста продлится до конца 2024 года. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

В середине марта в Нижнем Новгороде начался ремонт Стригинского моста через Оку, который является частью федеральной трассы М-7. И если до конца апреля худо-бедно ситуация с пробками была терпимой, то с началом дачного сезона нижегородцы стали массово жаловаться на многокилометровые заторы в районе переправы: люди вынуждены стоять в пробках, чтобы добраться до своих дач в Богородском районе. Рассказываем, какие работы планируют провести и как долго продлится ремонт Стригинского моста.

Мост через Оку был построен в 1993 году – он соединил Автозаводский район Нижнего Новгорода и Богородский муниципальный округ. «Стригинским» нижегородцы его окрестили из-за близости одноименного бора, расположенного на левом берегу реки. Поскольку переправа является частью важной транспортной артерии, на нее выпадают серьезные нагрузки: в сутки по мосту проезжает больше 40 тысяч машин! При этом половину транспортного потока составляют фуры, которые транзитом следуют из столицы в другие регионы в объезд Нижнего Новгорода.

- Износ мостового полотна составлял 80%, отдельных конструктивных элементов порядка 40%. Ранее плановый ремонт сооружения проводился в 2007 году, а в 2014 году выполнялась замена верхнего слоя дорожного покрытия, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

В связи с этим в прошлом году было принято решение сделать капитальный ремонт моста, и в начале весны работы были начаты. Сейчас для проезда открыто только по одной полосе в каждую сторону, а скорость ограничена 50 километрами в час.

Ремонт выполняет подрядчик ООО «Евротрансстрой». Работы будут масштабными и займут почти два года: реконструкция продлится в 2023 и 2024 году. Однако это вовсе не значит, что мост будет перекрыт все это время. Основные работы на проезжей части планируется завершить до конца 2023 года. Ремонт конструкций под мостом будет продолжаться до декабря 2024 года.

- Подрядчику поставлена задача до октября 2023 года завершить ремонт проезжей части и открыть движение в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. - На данный момент завершен демонтаж покрытия на двух центральных полосах, ведутся работы по замене гидроизоляции. Также выполняется установка цоколей барьерного ограждения, после чего будет уложено дорожное покрытие. После завершения ремонта центральных полос по ним будет открыто движение, а специалисты перейдут на крайние полосы. Параллельно ведутся работы в подмостовом пространстве.

Специалисты восстановят откосы, приведут в нормативное состояние крайние опоры и опоры пролетных строений. Металлические конструкции очистят от ржавчины, защитят антикоррозийным составом и покрасят. Также будут отремонтированы пешеходные зоны и лестничные сходы, заменено барьерное ограждение и установлены новые светодиодные светильники.

В ближайшие годы в Нижнем Новгороде планируют построить еще один мост через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Переправа будет располагаться в районе улицы Фучика на левом берегу и посёлка Новинки – на правом. Строительство моста планируют начать уже в 2023 году, он станет частью дублера проспекта Гагарина.