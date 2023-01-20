Новый мост через Оку в Нижнем Новгороде будут строить в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство нового моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы, планируют начать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом информирует GIPERNN.RU со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

По словам Сергея Морозова, создание нового моста положит начало строительству дублера проспекта Гагарина в целом. Так, регион рассчитывает получить финансирование в рамках инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Как отметил замгубернатора Нижегородской области, федеральные средства необходимы, так как магистраль является капиталоемким проектом.

Стоит отметить, что разработкой проекта IV очереди объездной дороги занимается компания из северной столицы «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Так, контракт за 162 млн рублей заключили еще осенью 2021 года, а к февралю 2022-го предполагалось выполнить инженерные изыскания. Однако контракт все еще продолжает находиться в статусе исполнения.