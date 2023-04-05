Нижегородская мэрия назвала причину возникновения пробок на развязке в Ольгине Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Нижнего Новгорода назвали причину возникновения пробок на транспортной развязке в Ольгине. Представители мэрии написали об этом в социальной сети ВКонтакте.

– Вопрос увеличения транспорта связан с проведением ремонта на Стригинском мосту, в связи с чем перераспределились потоки в указанном направлении, а также на въезде в город на Московском шоссе. Транзитный транспорт пошел через город, – ответили представители мэрии на вопрос нижегородки о каждодневных пробках в Ольгине.

Кроме того, администрация города приняла ряд мер для изменения проблемной ситуации на участке проспекта Гагарина. Так, на светофорах увеличили продолжительность разрешающего сигнала, а выделенная полоса работает только в будни. Также в этом году планируют расширить проезжую часть проспекта Гагарина от поворота на ТЦ «Мега» до улицы Тропинина.

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