Пара белых лебедей вернулась на парковое озеро в Выксе

Пара лебедей вновь появилась на озере в Выксе. Фото: Выкса.РФ (архив).

Радостная новость пришла из Выксы — там на озере в городском парке вновь появилась пара белых лебедей. Любимчик выксунцев лебедь Руслан смог отправиться от горя и завел новую подружку. Птиц выпустили на воду в четверг, 11 мая. Информация об этом опубликована в официальном паблике городского округа города Выкса в соцсетях.

Напомним, в ноябре прошлого года самку белого лебедя Людмилу нашли мертвой. Как известно лебеди живут парами и очень тяжело переживают гибель партнера. Именно поэтому специалисты пристально наблюдали за состоянием лебедя Руслана и в случае чего готовы были принять необходимые меры для улучшения его состояния. Параллельно с целью выяснить причины гибели Людмилы было проведено исследование. Как выяснилось, смерть птицы наступила по естественным причинам.

- Специалисты испытательной лаборатории Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Областная ветеринарная лаборатория» провели необходимые исследования. Сегодня мы получили информацию: его смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности. У лебедя остановилось сердце, - сообщил глава МСУ Выксы Владимир Кочетков.

Лебедь Руслан был переведен в помещение для зимовки, а затем в питомник, откуда вернулся с новой пассией. В его случае все закончилось хорошо, однако есть и грустные примеры.

Так, несколько лет назад в нижегородском зоопарке «Лимпопо» погибла самка лебедя-шипуна по кличке Царевна. Кто-то из посетителей скормил ей корм с иголкой. Лебедь Гвидон, который был с ней в паре, стал отказываться от еды и общения с другими птицами. Несмотря на все усилия сотрудников зоопарка, через несколько месяцев самец скончался от истощения.

В память о трагической истории Гвидона и Царевны на территории страны птиц и зверей установили памятник лебединой верности.