Самка Людмила из пары белых лебедей в Выксе найдена мертвой

Лебедь Руслан остался без пары. Фото взято с сайта Выкса.РФ.

Погиб один из двух лебедей, живших на озере в парке культуры и отдыха в Выксе. Как сообщает портал Выкса.РФ со ссылкой на городскую администрацию утром 15 ноября белый лебедь по кличке Людмила была найдена мертвой. Эта новость шокировала и посетителей и сотрудников парка.

- Белые лебеди Руслан и Людмила были любимцами выксунцев. Специалисты парка установили наблюдение за состояние оставшейся особи и остальных птиц на территории озёр, - прокомментировала случившееся руководитель парка Елена Базан.

К слову, причины гибели птицы пока не ясны. Их предстоит выяснить специалистам «Областной ветеринарной лаборатории».

Отметим, что обычно в это время белых лебедей переводят в теплый вольер на зимовку. Птиц выманивают из воды угощениями и провожают до помещения, где они живут до весны.

Как известно, белые лебеди моногамны. Оставшись без пары, самец по кличке Руслан рискует повторить участь самки, поэтому сотрудникам парка предстоит строго следить за его состоянием.

Напомним, подобный случай произошел несколько лет назад в нижегородском зоопарке Лимпопо. Самка лебедя-шипуна по кличке Царевна погибла после того, как кто-то из посетителей скормил ей корм с швейной иголкой.

Самец Гвидон, который составлял с ней пару, стал отказываться от еды и довел себя до крайней степени истощения. Врачи сутками напролет находились рядом с птицей и пытались выходить, но спустя некоторое время Гвидон ушел в след за Царевной.

Трагическая история пары лебедей-шипунов тронула нижегородцев до глубины души. В зоопарке решили создать памятник лебединой верности, изображающий Гвидона и Царевну вместе. Композиция была установлена спустя несколько месяцев после этих грустных событий.