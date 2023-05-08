Подозреваемому в покушении на Захара Прилепина предъявили обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Фото: Василий КРОТОВ

В Нижегородской области продолжается расследование покушения на писателя Захара Прилепина. Сегодня, 8 мая, в Семеновском районном суде проходит заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в совершении этого преступления Александра Пермякова.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Вскоре по горячим следам удалось задержать и подозреваемого в покушении.

- Следственным комитетом России Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении «Террористического акта» и «Незаконном обороте оружия», - сообщили пресс-службе ведомства. - Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Само заседание проходит в закрытом режиме, журналистов на заседание не пускают. В ходе заседания суд постановил заключить Александра Пермякова под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле Генеральной прокуратуры.

Ранее полицейские рассказали, как им удалось выйти на след преступника. По словам участковых, они заметили его в лесополосе неподалеку от поселка Пионерский.

- Когда мы его остановили, то он сказал, что ловил на пруду куропаток, - рассказывает участковый уполномоченный Дмитрий Воеводин. – Однако на данном участке нет никакого пруда и куропаток тоже. Мы попросили его предъявить документы и вынуть все из карманов. В кошельке у него оказалось два паспорта: один Украины, а второй – России. Мы стали с ним разговаривать - и в конце концов он сознался.

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