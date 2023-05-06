Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что Прилепин в порядке после взрыва машины

Захар Прилепин ехл в машине в тот момент, когда раздался взрыв

Губернатор Нижегородской области Захар Прилепин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о состоянии писателя после взрыва машины. Напомним, ЧП случилось в Нижнем Новгороде 6 мая 2023 года, Захар ехал в автомобиле Audi Q7, он возвращался в Москву с Донбасса. Взрыв раздался в тот момент, когда он продолжил движение после остановки в кафе - здесь он и его спутники обедали.

- По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, - сообщил Глеб Никитин в своем канале.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СК, предполагается, что взрывное устройство было установлено под капот автомобиля, вероятно -как раз во время остановки. По предварительной информации, у Прилепина травмы обоих ног. На месте ему наложили шины и доставили в больницу. Как сообщает источник "КП", писателя должны доставить вертолетом в Москву.

Сейчас в регионе введен план "Перехват" после покушения на Захара Прилепина.