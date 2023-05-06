Следователи выехали на место ЧП с машиной Захара Прилепина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи и криминалисты выехали на место ЧП с машиной писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Audi Q7, в которой ехал Прилепин, взорвался в районе села Пионерское Борского района. По данным издания «112», водитель погиб, а писатель остался жив. Сейчас он находится в больнице.

- Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке, - сообщил пресс-секретарь политика.

Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, = написал он в своем телеграм-канале.

Несколько дней назад сообщалось, что бронеавтомобиль «Тигр» арзамасского производства отправят в зону СВО в подразделение Росгвардии «Оплот» в ЛНР, где служит русский писатель Захар Прилепин.