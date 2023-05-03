«Хор Турецкого» и Soprano выступят в Нижнем Новгороде 9 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO выступят в Нижнем Новгороде в День Победы 9 мая. Концерт «Песни Победы» состоится в 19.00 на площади Минина, сообщается на сайте «Хора Турецкого».

Вокалисты исполнят любимые песни военных лет – «Смуглянку», «Катюшу», «Священную войну», «Бухенвальдский набат» и другие. Кроме того, нижегородцы смогут услышать и авторские композиции: «Ленинградский горьковатый хлеб» и «У русских все через край».

Народный артист России Михаил Турецкий признается, что у него особое отношение к Нижнему Новгороду, ведь здесь в военные годы работала его мама.

- Мы исполним песни военных лет, которые находят отклик в душе каждого, слова которых все мы знаем с детства, — именно поэтому тысячи зрителей поют вместе с нами каждый год. Для меня лично проект «Песни Победы» — это предназначение: мой отец – фронтовик, был призван с первых дней войны и дошел до Берлина. Символично, что 9 мая мы выступаем в Нижнем Новгороде, ведь именно в этом городе, тогда еще носившем название Горький, в военные годы работала фронтовой медсестрой при эвакуационном госпитале моя мама, - сказал Михаил Турецкий.

Отметим, что «Хор Турецкого» уже выступал в Нижнем Новгороде – концерт коллектива состоялся летом 2021 года на музыкальном фестивале «Столица закатов» в рамках празднования 800-летия города.

Как сообщалось ранее, в Дзержинске на 9 мая выступит народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он исполнит для горожан свою знаменитую песню «День Победы» и другие хиты,

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