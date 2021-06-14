«Столица закатов», Хор Турецкого и фейерверк: как Нижний Новгород отметил День России-2021

День России Нижний Новгород отметил с размахом. Фото: АНО "Центр 800"

12 июня наша страна отмечала важный государственный праздник — День России. Во всех регионах прошли праздничные мероприятия, и Нижний Новгород, конечно, не остался в стороне. В этом году наш город отмечает большой юбилей, так что и празднование Дня России прошло с размахом. В Нижнем Новгороде состоялось множество различных мероприятий, главным из которых стал музыкальный фестиваль «Столица закатов» — он проходит в рамках событийной программы к 800-летию города.

Зарядиться праздничной атмосферой можно было на различных площадках, однако центром притяжения стала Нижне-Волжская набережная. С самого утра здесь открылась фотовыставка «800 чудес России» — стенды с красивыми снимками разместились прямо под открытым небом вдоль всей набережной. Экспозиция позволила нижегородцам и гостям города совершить фотопутешествие по всей России, полюбоваться пейзажами от Балтики до Камчатки и от суровых скал Белого моря до отрогов Кавказского хребта. В фотоработах передана вся красота природы и разнообразие архитектуры, богатство культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей России.

12 июня в Нижнем Новгороде прошли музыкальные фестивали, концерты творческих коллективов, выставка ретро-автомобилей, виртуальные игры, акции и мастер-классы. Сразу двенадцать площадок в разных районах Нижнего Новгорода охватил культурно-исторический фестиваль «Музыка над городом», призванный показать неразрывную связь истории и культуры России. Локации фестиваля размещались в самых любимых местах отдыха нижегородцев, где каждый смог прикоснуться к русскому искусству той или иной эпохи. На площадках весь день звучали музыка и стихи, а актёры нижегородских театров представили фрагменты русской истории от XIX века до нашего времени. Конечно, не обошлось без волонтеров, которые раздавали участникам праздника традиционные ленточки с российским триколором.

Рассказываем более подробно о самых заметных событиях праздничного дня.

Закладка капсулы

В День России на Стрелке заложили капсулу в основание памятника Александру Невскому. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и представители духовных конфессий.

На Стрелке заложили капсулу в основание памятника Александру Невскому. Фото: Александр Воложанин

«Этот год для нижегородцев — особенный, юбилейный. Исполняется 800 лет со дня основания нашего города. Но одновременно в этом году мы вместе со всей страной празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. Эти два события – главные юбилейные мероприятия, как в нашем регионе, так и на федеральном уровне. Жизнь Александра Невского неразрывно связана с нижегородской землей – свой земной путь он окончил в Городце. И сегодня, восстанавливая и создавая святыни, связанные с его именем, мы вносим свой вклад в формирование образа святого благоверного князя как национального героя для будущих поколений», — сказал Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул, что памятник Александру Невскому станет важной частью обновленной территории Стрелки, которая была закрыта для горожан более 80 лет. Новое общественное пространство, как и монумент, будет открыто к 800-летию Нижнего Новгорода.

Флешмоб в парке Победы

В парке Победы на Гребном канале прошел зрелищный флешмоб «Россия – Нижний 800», в котором приняли участие более 1200 человек. Под сопровождение оркестра нижегородцы исполнили гимн России, затем, подняв цветные таблички, создали масштабные изображения российского флага и цифры «800». Триколор и цифра «800» размером 40 на 30 метров были сняты с квадрокоптера.

В парке Победы во флешмобе приняли участие 1200 человек. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

«Место для проведения флешмоба выбрано не случайно. На берегу Волги в парке Победы собраны экспонаты и установлены мемориалы героям, которые «рассказывают» о славном прошлом нашей великой страны, ее победах и достижениях. Здесь особая атмосфера, особое восприятие истории России и Нижнего Новгорода. И сегодня столько людей самых разных возрастов, профессий, национальностей собрались вместе, чтобы показать, что мы любим свой город, свою страну. Мы едины и Родина у нас одна – Россия», — прокомментировал Глеб Никитин, который также принял участие в акции.

Также для участников акции и гостей праздника прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа.

Открытие колокольни в кремле

В День России в нижегородском кремле состоялось торжественное открытие колокольни Спасо-Преображенского собора.

В День России в нижегородском кремле состоялось торжественное открытие колокольни Спасо-Преображенского собора. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Колокольня сейчас такая, какой ее впервые увидели нижегородцы в XVIII веке. Ее видно с Варварки, видно с Волги. Все уже обращают на нее внимание, когда на пароходах проплывают мимо. Колокольня стала новой доминантой Нижнего. Уверен, что нижегородцы и гости города по достоинству оценят новую достопримечательность», – заявил мэр Юрий Шалабаев.

По словам губернатора Глеба Никитина, колокольня будет открыта для посещений.

«Сейчас мы вместе с митрополией работаем над регламентом посещения этого объекта, чтобы все желающие могли побывать на самой красивой видовой точке Нижнего Новгорода. Это станет возможным после завершения ремонтно-реставрационных работ в Нижегородском кремле», — сказал Глеб Никитин.

Вручение медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

В усадьбе Рукавишниковых состоялось торжественное вручение первых юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода», учрежденных президентом России Владимиром Путиным. 17 нижегородцев получили памятные медали из рук губернатора.

В усадьбе Рукавишниковых состоялось торжественное вручение первых юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин отметил, что нижегородцы во все времена играли большую роль в судьбе нашей страны.

«Менялись эпохи, названия страны и города, но разные поколения наших земляков играли важнейшую, порой даже ключевую роль в судьбе Отечества. Поэтому совершенно справедливо, что юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» будет вручена именно сегодня, в День России. Эта награда была учреждена Указом Президента Российской Федерации совсем недавно – 29 марта 2021 года. И это событие еще раз подтверждает, что наша праздничная дата имеет общероссийское значение», — сказал Глеб Никитин.

Нижний Новгород стал четвертым городом страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея которого учреждена юбилейная медаль.

Медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» были награждены ветераны Великой Отечественной Войны Борис Луканов, Евгений Макаров, Александр Шевченко, президент ПАО «ГАЗ» Николай Пугин, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский, художественный руководитель театра «Вера» Вера Горшкова, главный врач ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23» Нижнего Новгорода Наталья Солошенко, президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин и другие выдающиеся нижегородцы.

Фестиваль «Столица закатов»

Кульминацией праздника стало открытие музыкального фестиваля «Столица закатов» на Нижне-Волжской набережной. Мероприятие станет одним из главных событий в год 800-летия города: начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки. В День России на сцене фестиваля выступили нижегородская группа Maple Season, дуэт Going Deeper и приглашенные звезды – «Хор Турецкого».

На фестиваль пришло много гостей. Фото: АНО "Центр 800"

«Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения», –- подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Изюминкой первого дня фестиваля стало выступление коллектива «Хор Турецкого». Основатель арт-группы Михаил Турецкий признался журналистам, что любит Нижний Новгород с детства – впервые мама привезла его сюда в семь лет.

Михаил Турецкий признался, что с детства любит Нижний Новгород. Фото: АНО "Центр 800"

«С тех пор я полюбил этот прекрасный исторический город. Город уютный, зеленый, добрый, вечный. В этом году ему исполняется 800 лет, и я считаю, что это великолепная идея – устроить здесь фестиваль закатов. Сейчас в городе идет невероятная работа по благоустройству – я таких масштабов еще не видел! Здесь работает очень креативная команда – это европейский уровень», – подчеркнул Михаил Турецкий.

Под конец вечера погода немного испортилась – пошел дождь, но люди не думали расходиться, они танцевали и наслаждались выступлением артистов, раскрыв зонтики. Завершился праздник фейерверком от нижегородской команды «Салют 52». Пиротехническое шоу развернулось в воздухе над акваторией рек Оки и Волги.

Завершился фестиваль красочным фейерверком. Фото: АНО "Центр 800"

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде продлится до конца лета. На сцене будут выступать как местные артисты, так и приглашенные звезды. Каждый концерт будет заканчиваться зрелищным фейерверком от лучших пиротехнических команд страны.