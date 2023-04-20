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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:13

Лев Лещенко выступит в Дзержинске в День Победы

Он исполнит знаменитую песню «День Победы» и другие хиты
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Лев Лещенко выступит в Дзержинске в День Победы.

Лев Лещенко выступит в Дзержинске в День Победы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступит в Дзержинске в День Победы 9 мая. Он исполнит для горожан свою знаменитую песню «День Победы» и другие хиты, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Накануне в мэрии Дзержинска состоялось заседание городского Совета ветеранов, в ходе которого глава города Иван Носков рассказал о ходе подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Общая программа по-прежнему без изменений: планируем «Бессмертный полк», традиционный парад, акцию «Свеча памяти», полевые кухни, площадки в городских парках, – рассказал Иван Носков.

Напомним, к параду Победы в Нижнем Новгороде начнут готовиться 24 апреля. До праздника в городе состоится несколько репетиций праздничного шествия, в котором примут участие более тысячи человек.