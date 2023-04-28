Строила коттедж на взятки от детского дома: Стали известны подробности ареста нижегородского экс-министра Натальи Исаевой

Наталья Исаева не проработала на посту министра нижегородской соцполитики и полутора лет. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экс-министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву, обвиняемую в коррупции, отправили под домашний арест. Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подробности ее задержания спустя три дня раскрыл региональный Следственный комитет.

- По версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023-го чиновница получила взятку от директора детского дома за общее покровительство по службе. Взятку она получила в виде имущества – стройматериалов для строительства личного домовладения, а также в виде ремонтных работ в квартире. Сумма взятки превысила 1,4 млн рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Наталья Исаева возглавляла нижегородское министерство социальной политики менее полутора лет: на эту должность она была назначена 13 января 2022 года. До этого чиновница два года работала в правительстве Ульяновской области на должности министра семейной, демографической политики и социального благополучия.

43-летнюю чиновницу арестовали 26 апреля – в последний день работы в правительстве Нижегородской области. За день до этого в пресс-службе областной администрации сообщили, что Исаева покидает свой пост «в связи с личными обстоятельствами». Спустя сутки появилась информация, что к министру с обысками нагрянули силовики.

- Ее противоправные действия выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение, которое она признала. В отношении обвиняемой избран домашний арест, - сообщили в региональном Следкоме.

В 2022 году вместе с Натальей Исаевой из Ульяновска в Нижний Новгород перебрался и ее супруг - политтехнолог «Единой России» Константин Исаев. Он занял должность директора АНО «Дом народного единства», который открылся в столице Приволжья в декабре прошлого года. Как этот громкий коррупционный скандал отразится на его карьере, пока неизвестно.

СПРАВКА

Наталья Исаева родилась 8 августа 1979 года в Алма-Ате. Окончила Ульяновский государственный педагогический университет (дошкольная педагогика и психология), филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (юриспруденция).

Трудовую деятельность начала с воспитателя в детском саду. В разные годы работала в отделе ЗАГС администрации Железнодорожного района, Управлении Минюста России по Ульяновской области, администрации Новоульяновска.

С 2016 года была директором департамента в министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

В 2020 году стала министром семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

В 2022 году была назначена министром социальной политики Нижегородской области.