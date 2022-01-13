Глеб Никитин назначил Наталью Исаеву министром социальной политики Нижегородской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Наталью Исаеву министром социальной политики региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Главная миссия министерства социальной политики - поддержка людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Это огромная сфера, в которой нет незначительных аспектов, - добавил Глеб Никитин.

Так, ключевым направлением социального развития, по словам губернатора региона, является поддержка семей с детьми. Более 15 тысяч семей Нижегородской области получило выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам в 2021 году. С начала года на счета граждан Нижегородской области в сумме перевели 2,6 млрд рублей.

Напомним, что свыше 26 тысяч семей Нижегородской области получат ежемесячные выплаты за первого ребёнка в рамках нацпроекта "Демография". В 2021 году впервые за этой выплатой обратились 6688 семей. Более 2,4 миллиарда рублей перечислили гражданам нижегородские управления соцзащиты населения региона в течение года.

СПРАВКА

Наталья Исаева родилась в 1979 году в Казахстане. Она окончила Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2005 года она работала в администрации сначала Заволжского, затем Железнодорожного района Ульяновска, управлении Минюста РФ по Ульяновской области. С марта 2020 Наталья Исаева возглавляла министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.