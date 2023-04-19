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Происшествия19 апреля 2023 13:16

К тушению пожара на складе в Дзержинске привлекли пожарную авиацию

Также в тушении задействован пожарный поезд МЧС
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
К тушению пожара на складе в Дзержинске привлекли пожарную авиацию. ФОТО: телеграм-канал мэра Дзержинска.

К тушению пожара на складе в Дзержинске привлекли пожарную авиацию. ФОТО: телеграм-канал мэра Дзержинска.

В Дзержинске Нижегородской области продолжают тушить страшный пожар на складе в промышленной зоне. К настоящему моменту площадь пожара уже превысила 4,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара уже привлекли пожарную авиацию и пожарный поезд.

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4500 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас в тушении пожара уже задействованы свыше 130 человек. На месте происшествия также дежурят бригады скорой помощи, но пока помощь медиков не потребовалась.

На кадрах, опубликованных спасателями, видно, что клубы черного дыма поднимаются на сотни метров в высоту. Их видно даже из Нижнего Новгорода. В настоящее время на место ЧП также выехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.

По имеющейся информации, пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.

ЧППроисшествия: ЧП