Рассказываем последние новости о пожаре на складе в Дзержинске 19 апреля 2023. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области продолжают тушить страшный пожар, вспыхнувший днем 19 апреля на складе в промышленной зоне. Сейчас в тушении задействованы 130 человек, пожарный поезд и вертолет. Рассказываем последние новости о пожаре на складе в Дзержинске 19 апреля 2023.

Общая площадь пожара превысила 4,5 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ряде СМИ появилась информация об одном пострадавшем пожарном. Однако вскоре ее опровергли.

- Информация в СМИ о пострадавшем сотруднике МЧС не соответствует действительности, - заверил местных жителей глава Дзержинска Иван Носков.

В тушении задействованы больше 130 человек. ФОТО: телеграм-канал мэра Дзержинска.

Сам мэр города находится на месте пожара. Туда же выехал заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. Также на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, но пока помощь медиков не понадобилась.

Между тем, местных жителей всерьез беспокоят возможные выбросы в воздух из-за этого пожара. В связи с этим специалисты уже взяли пробы воздуха.

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.

По имеющейся информации, пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.

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