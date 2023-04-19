Роспотребнадзор проверяет воздух из-за мощного пожара в промзоне Дзержинска

Пожар. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Роспотребнадзор проверяетт воздух из-за крупного пожара в промышленной зоне Дзержинска. Напомним, что днем 19 апреля там загорелся большой склад продукции на площади 4 тысячи квадратных метров.

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального ведомства. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.

Специалисты продолжают следить за ситуацией. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Сейчас из зоны пожара поднимаются клубы густого сизого дыма, который видно на десятки километров, в том числе в Нижнем Новгороде. По имеющейся информации, пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.

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